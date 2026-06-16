Comité Interinstitucional de Potosí analiza solicitar la pérdida de la personería jurídica de la COB

La Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí expresó su rechazo a los bloqueos que persisten en el país desde hace más de 40 días y, a través de una marcha y cabildo, otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para encontrar una solución al conflicto.

El presidente de Fedecomin Potosí, Óscar Chavarría, afirmó que la medida asumida por los sectores potosinos responde al cansancio generado por los bloqueos y sus efectos sobre la economía, especialmente en el sector minero.

“Es una medida drástica la que hemos optado los potosinos porque ya nos hemos cansado de los bloqueos que están afectando principalmente a las regalías mineras de Potosí, que ya se han cobrado bastantes vidas y que el Gobierno no dé soluciones drásticas al problema”, manifestó.

Chavarría cuestionó que las autoridades solo estén aplicando medidas paliativas, como la habilitación de corredores humanitarios, y sostuvo que la problemática debe resolverse de manera definitiva.

“Es verdad que necesitamos alimentos y medicinas, pero el problema no se puede solucionar de manera paulatina. Tenemos que solucionar de raíz esta situación. Por eso esta gran marcha de todos los sectores de Potosí se transformó en un cabildo que dio al Gobierno 48 horas para dar solución y, con respecto a Evo Morales, se le da el mismo término y se pide que sea aprehendido por todos los daños que ha causado a Bolivia”, señaló.

El dirigente indicó que el Comité Interinstitucional de Potosí se reunirá para analizar futuras acciones y adelantó que uno de los planteamientos es solicitar la pérdida de la personería jurídica de la Central Obrera Boliviana (COB).

Asimismo, no descartó que algunos sectores puedan movilizarse para enfrentar a los bloqueadores.

“Nosotros nunca hemos sido parte de la Central Obrera Boliviana. Hoy por hoy simplemente defiende colores políticos y es por ese motivo que el sector minero cooperativista no forma parte de la COB”, sostuvo.

“Hemos confiado en el diálogo del Gobierno, pero lamentablemente no ha hecho nada. Hoy por hoy la COB está muriendo y está perdiendo bastante credibilidad”, declaró.

Finalmente, Chavarría aseguró que el sector cooperativista no se identifica con ninguna corriente política y remarcó que su principal objetivo es trabajar por el país.

Mira la programación en Red Uno Play