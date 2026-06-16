"Estamos secuestrados, solo pedimos solución": El crudo clamor de los transportistas varados en la frontera

La crisis vial en la frontera de Desaguadero ha dejado a cientos de transportistas en un estado de abandono absoluto, según denuncian, desencadenando emergencias médicas severas tras reportarse muertes en las rutas bloqueadas. Ante esta situación, los conductores atrapados enfrentan descompensaciones agudas y temperaturas de hasta -2°C en un conflicto que ya tiene 46 días de inmovilización.

Sobrevivencia al límite en las rutas

Entre los afectados se encuentra Iván Antezana, quien sobrevive junto a su esposa y su hijo de tres años dentro de la cabina de su camión, lidiando con la falta de recursos económicos. El conductor cochabambino relató el drama familiar debido al encarecimiento de los productos en el lado peruano y las extremas dificultades para abastecerse de insumos básicos como el gas.

Con cuatro hijos que dependen de su trabajo en las rutas, Antezana reflejó la desesperación generalizada del sector ante las deudas acumuladas y la incertidumbre diaria en la carretera.

“Pedimos a todas las personas que puedan restablecer el orden en nuestro país lo hagan, nosotros solo pedimos el derecho a trabajar y ser libres en nuestro país”, manifestó.

Auxilio de emergencia en la frontera

El prolongado encierro forzado obligó al propio Antezana a auxiliar de emergencia a su colega de la tercera edad, Rolando Villca, quien sufrió una crisis de salud y debió recibir oxígeno en una posta cercana. Los médicos advirtieron que la vida del transportista corre peligro si permanece en el punto de bloqueo, debido a sus patologías de base y a las deplorables condiciones del entorno.

Desde su precario estado de recuperación, Villca denunció que el sector come una sola vez al día y carece por completo de medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas.

El conductor evidenció el desgaste físico y psicológico de sus compañeros afirmando: “Estamos secuestrados varios días, yo ya estoy demacrado y solo pedimos solución para salir de este atolladero”.

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