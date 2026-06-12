“Si Evo no está en el poder, quiere reventar la democracia”: Tuto habla sobre la estrategia aplicada por Morales

Ante los prolongados conflictos sociales que afectan Bolivia, el expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló que Evo Morales ejerce una influencia política que amenaza la estabilidad democrática del país. Según Quiroga, Morales no se encuentra en el poder, pero mantiene acciones y discursos que buscan vaciar la cadena de sucesión constitucional y reventar la democracia.

“Su receta es conocida. Si no está en el poder, quiere reventar la democracia. y no solamente lo hizo el 2005, lo hizo 2019, lo volvió a ser 2024 para sacar a Arce y a Choquehuanca a quienes había puesto en el poder”, denunció Quiroga.

El expresidente detalló que estos hechos se suman a la crisis social generada por los bloqueos, que han afectado la circulación de productos, la atención sanitaria y la economía de múltiples regiones.

Caso Narcomaletas

Quiroga también vinculó la conflictividad con el narcotráfico, en especial con el caso de las 108 toneladas de droga halladas en madera exportada a Chile. Según el exmandatario, Morales protege redes del Chapare y grupos asociados al narcotráfico que, aprovechando la indignación de la población, buscan desestabilizar al Estado.

“Este es el narcoterrorismo que financia movimientos violentos para presionar al gobierno y distraer de hechos de corrupción y tráfico de drogas de escala internacional”, enfatizó.

Se requiere medidas claras

El expresidente remarcó que la defensa de la democracia requiere medidas claras y la aplicación de la Constitución y la ley, evitando depender de la inacción frente a bloqueos o la presión de grupos violentos. Además, señaló que las fuerzas de seguridad han demostrado que es posible mantener el libre tránsito y el orden si se actúa con coordinación y liderazgo firme.

“Es fundamental diferenciar las legítimas demandas sociales de los intentos de manipulación política y delictiva. No podemos permitir que se use a la población como ‘carne de cañón’ para fines que buscan desestabilizar nuestra democracia”, concluyó Tuto Quiroga, reiterando su llamado a fortalecer las instituciones y garantizar la legalidad en todo el país.

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