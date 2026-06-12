¡Carlos Marquina cierra la gala con todo! Stetic Dance lo acompaña en una presentación inolvidable

En un cierre que puso el broche de oro a la primera gala de La Gran Batalla Superstars, Carlos Marquina subió al escenario junto a Stetic Dance para interpretar el éxito “Kesi” de Camilo, desplegando energía, carisma y talento frente al público y las cámaras.

El jurado compartió su devolución:

Gabriela Zegarra: “El personaje estuvo muy bien. Algunas veces el lipsync se fue, pero para ser la primera vez estuvo excelente. El equipo se complementará y pulirá detalles; les irá muy bien.”

Tito Larenti: “Me gustó mucho, Carlos. Hubo momentos en que dejaste de cantar por seguir la música, recuerda usar siempre el micrófono. Fue divertido y el equipo me encantó.”

Elka Meyer: “Los pasos fueron adecuados, la historia se contó bien y la energía fue increíble. Solo hay que cuidar algunos detalles en el lipsync.”

Quimey del Río: “Esta ha sido una de las encarnaciones más fieles al personaje. Algunos detalles se pueden mejorar, pero en general, excelente.”

Carlos Marquina, emocionado tras su presentación, comentó:

“Muchas gracias, voy a seguir los consejos de los jueces. A pesar de los nervios, fue una experiencia increíble. Practicaremos más para mejorar cada detalle.”

Con este cierre, la gala del jueves dejó altas expectativas para la competencia, mostrando que cada participante buscará superar sus límites y conquistar al público con talento y pasión.

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