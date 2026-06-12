Marianella Molina y Fusion Dance ponen a todos de pie con su “Believe” en La Gran Batalla Superstars

La cochabambina Marianella Molina abrió la gala con la energía y estilo de la icónica Cher, junto a la academia Fusion Dance, sorprendiendo a jueces y público en La Gran Batalla Superstars.
11/06/2026 21:05
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En una apertura que dejó a todos con la boca abierta, Marianella Molina subió al escenario de La Gran Batalla Superstars acompañada por la academia Fusion Dance para rendir homenaje a la icónica Cher con su éxito “Believe”. La interpretación combinó presencia, energía y técnica, captando la atención de jueces y espectadores por igual.
El jurado no dejó pasar detalle:
Gabriela Zegarra: “¡El mejor lipsync que he visto! Toda la atención estaba en Cher, pero sé que el equipo se va a complementar aún más.”
Quimey del Río: “Hubo nervios al inicio, pero la energía creció. La pirueta y la coordinación estuvieron geniales. ¡A seguir así!”
Tito Larenti: “Tienes un ángel y espíritu de ganadora. Los movimientos y la sonrisa destacaron, pero hay que trabajar la sincronía del equipo.”
Elka Meyer: “Usaste todo el escenario, mostraste momentos auténticos de Cher. Los giros y la postura necesitan práctica, pero la propuesta fue increíble.”
Marianella no ocultó su emoción:
“Mi equipo es lo máximo y me da fortaleza. Estoy muy feliz y bendecida de estar aquí”, comentó la cochabambina.
Con este arranque, La Gran Batalla Superstars promete noches llenas de talento, sorpresas y espectáculo, donde cada presentación será una batalla por brillar frente a los jueces y conquistar al público.
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