Marianella Molina y Fusion Dance ponen a todos de pie con su “Believe” en La Gran Batalla Superstars

En una apertura que dejó a todos con la boca abierta, Marianella Molina subió al escenario de La Gran Batalla Superstars acompañada por la academia Fusion Dance para rendir homenaje a la icónica Cher con su éxito “Believe”. La interpretación combinó presencia, energía y técnica, captando la atención de jueces y espectadores por igual.

El jurado no dejó pasar detalle:

Gabriela Zegarra: “¡El mejor lipsync que he visto! Toda la atención estaba en Cher, pero sé que el equipo se va a complementar aún más.”

Quimey del Río: “Hubo nervios al inicio, pero la energía creció. La pirueta y la coordinación estuvieron geniales. ¡A seguir así!”

Tito Larenti: “Tienes un ángel y espíritu de ganadora. Los movimientos y la sonrisa destacaron, pero hay que trabajar la sincronía del equipo.”

Elka Meyer: “Usaste todo el escenario, mostraste momentos auténticos de Cher. Los giros y la postura necesitan práctica, pero la propuesta fue increíble.”

Marianella no ocultó su emoción:

“Mi equipo es lo máximo y me da fortaleza. Estoy muy feliz y bendecida de estar aquí”, comentó la cochabambina.

Con este arranque, La Gran Batalla Superstars promete noches llenas de talento, sorpresas y espectáculo, donde cada presentación será una batalla por brillar frente a los jueces y conquistar al público.

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