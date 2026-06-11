Bloqueos impiden traslado urgente de niña con cáncer que necesita atención médica

Una menor de dos años de edad diagnosticada con cáncer enfrenta una situación crítica en Oruro debido a la imposibilidad de ser evacuada hacia la sede de gobierno por los bloqueos de rutas.

Ante este panorama, el director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro, Marcelo Quilo, informó: “En coordinación con la administración departamental de la Caja Nacional tenemos una menor de dos años que debe ser trasladada urgentemente a La Paz, no ha sido viable su traslado, entonces, se están buscando otras alternativas como la vía aérea”.

La situación de la paciente es de extrema gravedad, ya que los tratamientos oncológicos multidisciplinarios que requiere se encuentran programados y esperándola en la ciudad de La Paz. Al respecto, Quilo manifestó con preocupación que el caso “es realmente preocupante, tiene posibilidad de perder la vida”, detallando además que las ambulancias se encuentran varadas en los puntos de conflicto.

El drama logístico de las ambulancias

El personal médico y de asistencia ha intentado realizar el viaje de forma terrestre, pero las condiciones logísticas actuales impiden conectar de forma regular a ambos departamentos.

"Hay sesiones programadas en La Paz, estaban esperando para su tratamiento correspondiente, pero el mecanismo de traslado es lo que no se está pudiendo dar. Las ambulancias no pueden transitar de Oruro a La Paz", remarcó la autoridad de salud.

El conflicto vial no solamente restringe el paso de los vehículos sanitarios hacia su destino final, sino que genera complicaciones severas para el entorno íntimo que acompaña a la pequeña. El director del Sedes Oruro concluyó explicando que las "ambulancias solo pueden llegar hasta Sica Sica", y añadió de manera contundente que "también es difícil no solo el traslado del paciente, sino también de los familiares".

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