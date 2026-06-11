¡Havana conquistó La Gran Batalla! Guadalupe Nuñez y New Dance brillan en la apertura

La gala inaugural de La Gran Batalla Superstars comenzó con la emoción a flor de piel. Guadalupe Nuñez y la academia New Dance fueron los encargados de abrir la competencia este miércoles, llevando al escenario la sensual y pegajosa interpretación de “Havana” de Camila Cabello.

“Salí de mi zona de confort, siempre hay que mejorar”, comentó Guadalupe, visiblemente emocionada tras su presentación.

Los jueces ofrecieron un balance entre elogios y consejos:

Quimey del Río destacó la fidelidad del vestuario y la interpretación, pero señaló descoordinaciones al final del grupo y la necesidad de reforzar el lipsync.

destacó la fidelidad del vestuario y la interpretación, pero señaló descoordinaciones al final del grupo y la necesidad de reforzar el lipsync. Elka Meyer resaltó el uso del escenario, incluyendo las escaleras y el tempo musical, y señaló la importancia de perfeccionar giros, brazos y la caminada escénica.

resaltó el uso del escenario, incluyendo las escaleras y el tempo musical, y señaló la importancia de perfeccionar giros, brazos y la caminada escénica. Tito Larenti elogió la actitud y la energía de Guadalupe en el escenario, pero recomendó trabajar la sincronía, postura y desarrollo de los personajes.

elogió la actitud y la energía de Guadalupe en el escenario, pero recomendó trabajar la sincronía, postura y desarrollo de los personajes. Gabriela Zegarra valoró la seguridad que proyectó Guadalupe en cámara y reiteró la importancia de pulir el lipsync.

A pesar de los comentarios técnicos, todos coincidieron en que el desempeño del equipo fue muy positivo para ser la primera vez, dejando claro el potencial que tienen para sorprender en próximas competencias.

“Me siento bien, pensé que iba a ser peor. Muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Vamos a trabajar mucho, es un gran equipo, la próxima vez van a quedar boca abierta”, concluyó Guadalupe con entusiasmo.

La Gran Batalla Superstars continúa esta noche con más participantes y espectáculos que prometen mantener al público al borde del asiento.

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