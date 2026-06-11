¡Havana conquistó La Gran Batalla! Guadalupe Nuñez y New Dance brillan en la apertura

La primera presentación de la noche estuvo a cargo de Guadalupe Nuñez y su equipo, quienes interpretaron “Havana” de Camila Cabello. Los jueces destacaron su energía, presencia escénica y uso del escenario, aunque señalaron detalles técnicos a mejorar.
10/06/2026 21:19
Escuchar esta nota
La gala inaugural de La Gran Batalla Superstars comenzó con la emoción a flor de piel. Guadalupe Nuñez y la academia New Dance fueron los encargados de abrir la competencia este miércoles, llevando al escenario la sensual y pegajosa interpretación de “Havana” de Camila Cabello.
“Salí de mi zona de confort, siempre hay que mejorar”, comentó Guadalupe, visiblemente emocionada tras su presentación.
Los jueces ofrecieron un balance entre elogios y consejos:
A pesar de los comentarios técnicos, todos coincidieron en que el desempeño del equipo fue muy positivo para ser la primera vez, dejando claro el potencial que tienen para sorprender en próximas competencias.
“Me siento bien, pensé que iba a ser peor. Muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Vamos a trabajar mucho, es un gran equipo, la próxima vez van a quedar boca abierta”, concluyó Guadalupe con entusiasmo.
La Gran Batalla Superstars continúa esta noche con más participantes y espectáculos que prometen mantener al público al borde del asiento.
Mira la programación en Red Uno Play