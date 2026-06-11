Daniel Pesce y Idols Dance cierran la gala con rock y energía en La Gran Batalla Superstars

La gala de presentaciones de este miércoles en La Gran Batalla Superstars cerró con broche de oro gracias a Daniel Pesce y la academia Idols Dance, quienes llevaron al escenario la icónica canción de Kiss, “Rock And Roll All Nite”, interpretando al legendario Gene Simmons.

El equipo puso toda su energía en escena, deslumbrando a los jueces con su entusiasmo y despliegue musical, aunque no faltaron observaciones técnicas para perfeccionar la presentación.

Elka Meyer destacó la energía de Daniel y del equipo, aunque advirtió errores en los desplazamientos y pérdida de ritmo: “Tienen que trabajar mucho más como conjunto para afinar la coordinación”.

destacó la energía de Daniel y del equipo, aunque advirtió errores en los desplazamientos y pérdida de ritmo: “Tienen que trabajar mucho más como conjunto para afinar la coordinación”. Gabriela Zegarra señaló la dificultad del personaje y pequeños fallos en la letra: “Hay detalles que deben practicar, pero la presentación fue bien recibida”.

señaló la dificultad del personaje y pequeños fallos en la letra: “Hay detalles que deben practicar, pero la presentación fue bien recibida”. Quimey del Río elogió la vibra y el entusiasmo del equipo, recomendando arriesgarse más para transmitir la intensidad del artista. Además, advirtió sobre la seguridad con los efectos de fuego usados en escena.

elogió la vibra y el entusiasmo del equipo, recomendando arriesgarse más para transmitir la intensidad del artista. Además, advirtió sobre la seguridad con los efectos de fuego usados en escena. Tito Larenti resaltó la profesionalidad de Daniel en el escenario y la seguridad al moverse, aunque señaló fallos en el lipsync y en la coordinación del grupo, recordando la importancia del compromiso y los ensayos: “Esto es una competencia; cada detalle cuenta”.

Daniel Pesce aceptó las críticas con humildad y entusiasmo:

"Tengo mucho por corregir y aprender, hay que reconocer nuestros errores y trabajar para mejorar. Todo esto nos sirve para conocernos y superarnos en la siguiente presentación."

Con esta presentación, Daniel y su academia cerraron una primera jornada de competencia marcada por la emoción, la música y el talento de los participantes, dejando al público con ganas de más en La Gran Batalla Superstars.

No te pierdas la próxima gala: más actuaciones, sorpresas y despliegue artístico.

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