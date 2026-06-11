Daniel Pesce y Idols Dance cierran la gala con rock y energía en La Gran Batalla Superstars

Los jueces valoraron la energía y presencia escénica del equipo, a la vez que señalaron detalles a perfeccionar para próximos shows.
10/06/2026 21:42
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La gala de presentaciones de este miércoles en La Gran Batalla Superstars cerró con broche de oro gracias a Daniel Pesce y la academia Idols Dance, quienes llevaron al escenario la icónica canción de Kiss, “Rock And Roll All Nite”, interpretando al legendario Gene Simmons.
El equipo puso toda su energía en escena, deslumbrando a los jueces con su entusiasmo y despliegue musical, aunque no faltaron observaciones técnicas para perfeccionar la presentación.
Daniel Pesce aceptó las críticas con humildad y entusiasmo:
"Tengo mucho por corregir y aprender, hay que reconocer nuestros errores y trabajar para mejorar. Todo esto nos sirve para conocernos y superarnos en la siguiente presentación."
Con esta presentación, Daniel y su academia cerraron una primera jornada de competencia marcada por la emoción, la música y el talento de los participantes, dejando al público con ganas de más en La Gran Batalla Superstars.
No te pierdas la próxima gala: más actuaciones, sorpresas y despliegue artístico.
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