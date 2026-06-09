Paquita la del Barrio presente: Juandy y Legacy brillan en el estreno de la nueva temporada

La noche de estreno de La Gran Batalla Superstars se convirtió en un desfile de talento y emoción con el regreso de los campeones de temporadas pasadas. Tras Joseph Jaldín y la academia Factory, fue el turno de Juandy y la academia Legacy, quienes recordaron por qué se llevaron la gloria en la segunda temporada.

El equipo interpretó con todo su carisma y energía la icónica canción “Tres veces te engañé” de Paquita la del Barrio, arrancando aplausos del público y generando un divertido momento con los jueces.

Juandy y su equipo brillan en el estreno de la nueva temporada

Juandy, visiblemente emocionado y con su característico humor, dirigió un consejo a los participantes:

"Repasen la letra de las canciones, estoy feliz, yo gané y el jurado ya no me puede nominar (en broma), tomen atención, no peleen"

Los ganadores de la segunda temporada se llevaron Bs 100 mil y su presentación marcó un inicio explosivo para esta nueva edición del programa, combinando talento, estrategia y carisma frente a cámaras.

Juandy y su equipo brillan en el estreno de la nueva temporada

Los jueces, entre elogios y bromas, destacaron la preparación, la energía y la puesta en escena de ambos equipos, recordando al público que cada presentación es una oportunidad única para ver nuevas facetas de los famosos y vivir el espectáculo al máximo.

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