Paquita la del Barrio presente: Juandy y Legacy brillan en el estreno de la nueva temporada

¡Regresan los campeones! Joseph Jaldín y Juandy abren la noche de estreno de La Gran Batalla Superstars y demuestran por qué el público los eligió.
08/06/2026 21:53
Escuchar esta nota
La noche de estreno de La Gran Batalla Superstars se convirtió en un desfile de talento y emoción con el regreso de los campeones de temporadas pasadas. Tras Joseph Jaldín y la academia Factory, fue el turno de Juandy y la academia Legacy, quienes recordaron por qué se llevaron la gloria en la segunda temporada.
El equipo interpretó con todo su carisma y energía la icónica canción “Tres veces te engañé” de Paquita la del Barrio, arrancando aplausos del público y generando un divertido momento con los jueces.
Juandy, visiblemente emocionado y con su característico humor, dirigió un consejo a los participantes:
"Repasen la letra de las canciones, estoy feliz, yo gané y el jurado ya no me puede nominar (en broma), tomen atención, no peleen"
Los ganadores de la segunda temporada se llevaron Bs 100 mil y su presentación marcó un inicio explosivo para esta nueva edición del programa, combinando talento, estrategia y carisma frente a cámaras.
Los jueces, entre elogios y bromas, destacaron la preparación, la energía y la puesta en escena de ambos equipos, recordando al público que cada presentación es una oportunidad única para ver nuevas facetas de los famosos y vivir el espectáculo al máximo.
Mira la programación en Red Uno Play