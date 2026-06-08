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¡El día llegó! Hoy arranca La Gran Batalla: Superstars en Red Uno

No pierdas detalle del estreno: hoy a las 20:30 PM por Red Uno, y acompaña a tus favoritos en esta batalla de famosos donde cada punto cuenta y la diversión está asegurada.

Red Uno de Bolivia

08/06/2026 15:55

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¡El día llegó! Hoy arranca La Gran Batalla: Superstars en Red Uno
Bolivia

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El gran momento que todos esperaban ha llegado: hoy a las 8:30 PM se estrena La Gran Batalla: Superstars, el nuevo programa que enfrentará a los famosos más queridos de Bolivia en pruebas espectaculares, retos inéditos y competencias que pondrán a prueba su talento, resistencia y carisma frente al público.

Entre los participantes que pondrán toda su energía en el escenario destacan: Zuleyka “Zule” L., Andrés A., Lenny F., Paola G., Julia M., Nico R., Camila T. y más sorpresas que la producción irá revelando durante la emisión. Cada duelo promete momentos de tensión, risas y emoción que no te puedes perder.

El formato del programa combina desafíos físicos, pruebas de ingenio y juegos en los que cada participante buscará superar a su rival y ganar el apoyo del público. Además, habrá interacción directa con las redes sociales, para que los televidentes voten y sean parte activa de la competencia.

No pierdas detalle del estreno: hoy a las 8:30 PM por Red Uno, y acompaña a tus favoritos en esta batalla de famosos donde cada punto cuenta y la diversión está asegurada. ¡La competencia empieza hoy y tú no puedes quedar fuera!

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