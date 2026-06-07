Lip Sync, talento y adrenalina: conoce a los nuevos Superstars que brillarán en Bolivia

Tras el éxito de La Gran Batalla – Duelo de Voces, el canal presenta La Gran Batalla – Superstars, un programa que lleva la competencia a otro nivel: los famosos se enfrentarán contra famosos en un escenario preparado con producción y tecnología boliviana, donde cada presentación combinará talento, estrategia y carisma.

El programa reúne a figuras reconocidas del país como Ale Pinedo, Nicol Salce, Oriana Arredondo, La Sabrosa, Daniel Pesce y Guadalupe Núñez, junto a los ya anunciados Sebastián Moreno, Marianela Molina, Carlos Marquina y Luhan Ortiz, quienes deberán demostrar que también pueden brillar frente a las cámaras y conquistar al público.

Producción nacional de alto nivel

Red Uno ha desarrollado un montaje audiovisual totalmente boliviano, con escenografía, iluminación, sonido y dirección de producción local. Cada detalle del programa busca resaltar el talento del país, generar espectáculo de primer nivel y consolidar un formato que combina diversión, música y emoción para toda la familia.

El público podrá disfrutar no solo de las actuaciones, sino también de los momentos detrás de escena, la interacción con los jurados y la tensión que genera la competencia entre superstars. El programa promete convertirse en un referente del entretenimiento hecho en Bolivia, mostrando que la industria local puede crear propuestas de calidad internacional.

Estreno: lunes 8 de junio

Horario: 20:30

Señal: Red Uno

Cada episodio será una oportunidad para ver nuevas facetas de los famosos, apoyar a tus favoritos y vivir la experiencia de un espectáculo que combina producción local y pasión nacional.

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