Orgullo warneño: la campeona de Duelo de Voces fue homenajeada en su tierra

Warnes está de fiesta y con justa razón. La joven cantante Sarahni Paniagua, ganadora de La Gran Batalla – Duelo de Voces, programa de Red Uno, recibió un merecido reconocimiento por parte del Comité Cívico de Warnes, tras conquistar el primer lugar en una competencia que emocionó a miles de bolivianos.

Con su voz, carisma y sensibilidad artística, Sarahni logró brillar en el escenario y convertirse en una de las grandes revelaciones del certamen, dejando en alto el nombre de su municipio y llenando de orgullo a la población warneña.

Durante el acto de reconocimiento, representantes cívicos destacaron el talento de la artista y valoraron el esfuerzo que realizó durante toda la competencia, donde demostró disciplina, identidad y una conexión especial con el público.

“Qué bueno tenerla aquí en el Comité Cívico y agradecerle por ese talento y belleza, y por llevar el nombre de Warnes en alto”, expresó uno de los representantes de la institución.

El triunfo de Sarahni en La Gran Batalla – Duelo de Voces no solo representa una victoria personal, sino también un motivo de inspiración para jóvenes artistas que sueñan con mostrar su talento en grandes escenarios.

Emocionada por el reconocimiento, Sarahni agradeció el cariño recibido y dejó un mensaje para quienes buscan abrirse camino en el arte.

“Estoy muy feliz, gracias a Dios. Siempre hagan lo que les gusta, muestren su talento; todo lo que implica el arte es hermoso”, expresó la cantante.

Desde Warnes también resaltaron que este tipo de logros merecen ser celebrados, porque impulsan a nuevas generaciones a creer en sus capacidades y apostar por la cultura.

“Warnes, cuna de campeones. Estas iniciativas y reconocimientos hacen que uno tenga más fuerza”, señaló otro representante local.

Asimismo, destacaron que Sarahni merece todos los homenajes por haber alcanzado un logro que no ocurre todos los días.

“Ella es warneña y merece todos los reconocimientos, porque esto no se ve todos los días”, agregaron.

Con este homenaje, Warnes abraza a su campeona y celebra a una artista que, con talento y humildad, logró conquistar el escenario de Red Uno y ganarse el cariño del público.

Sarahni Paniagua no solo ganó una competencia: también encendió el orgullo de toda una tierra que hoy la reconoce como una verdadera representante del arte, la música y el talento warneño.

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