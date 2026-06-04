Senadora Yarhui observa falta de reacción del Ejecutivo frente a los bloqueos

La senadora de Libre, Tomasa Yarhui, cuestionó la gestión del Gobierno ante los conflictos sociales y los bloqueos que afectan a distintas regiones del país, asegurando que el Ejecutivo no actuó con la rapidez necesaria para atender las demandas de los sectores movilizados.

“Ha tenido un error el Gobierno porque debió identificar las demandas legítimas, sentarse y solucionar, pero no se vio esa acción rápida de parte de los ministros que permitió que crezca el descontento generalizado”, afirmó la legisladora.

Yarhui manifestó su preocupación por las consecuencias de las movilizaciones y advirtió que el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno en algunas ciudades podría generar una mayor tensión social.

“Por una parte tenemos las movilizaciones y por otra parte tenemos ciudades cercadas que no tienen medicamentos, oxígeno y alimentos. Estamos en una situación muy delicada para el país porque puede generarse descontento y enfrentamientos entre ciudadanos”, señaló.

En ese contexto, la senadora informó que este jueves la Asamblea Legislativa Plurinacional analizará el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción remitido por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

“Hoy nos llegó el proyecto de ley de regulación del estado de excepción. Se citó una sesión ordinaria con carácter de urgencia para este jueves a mediodía”, indicó.

La legisladora aclaró que la Asamblea no tiene la atribución de declarar un estado de excepción, sino de aprobarlo o rechazarlo en un plazo de 72 horas una vez que sea dispuesto por el Órgano Ejecutivo, tal como establece la Constitución Política del Estado.

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