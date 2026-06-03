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Oruro: Pacientes oncológicos en peligro por bloqueos en carreteras

Denuncian que los bloqueos impiden trasladar pacientes oncológicos, ambulancias y oxígeno, poniendo en riesgo la vida y la atención médica en el departamento.

Juan Marcelo Gonzáles

02/06/2026 23:19

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Foto: Marcelo Quilo, director SEDEDE Oruro
Oruro

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El director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro, Dr. Marcelo Quilo, informó sobre la crítica situación sanitaria que enfrenta el departamento debido a los 33 días de bloqueos en carreteras que impiden el traslado de pacientes y el suministro de insumos esenciales.

Quilo explicó que varios pacientes oncológicos con tratamientos urgentes, programados para quimioterapia y radioterapia en La Paz, no han podido ser trasladados desde Oruro, lo que ha ocasionado fallecimientos y pone en riesgo la vida de otros pacientes.

“Tenemos pacientes delicados que necesitan ser referidos a la ciudad de El Alto. Hemos gestionado con el Ministerio de Salud para que puedan trasladarse por vía aérea, pero dependemos de la confirmación de las autoridades”, señaló Quilo.

Bloqueo a ambulancias

El director también denunció que ambulancias, cisternas de oxígeno y suministros médicos han sido impedidos de ingresar o salir de la ciudad, incluso siendo atacados por bloqueadores en puntos como la autopista La Paz–El Alto.

“Hemos visto cómo las ambulancias son apedreadas y obligadas a retroceder. Esta irracionalidad afecta directamente la atención de pacientes críticos”, agregó Quilo.

Escasez de medicamentos

Quilo informó además que la distribución de medicamentos y alimentos en hospitales se ha visto afectada, con limitaciones incluso en la alimentación del personal sanitario, priorizando a los pacientes, pero sin poder garantizar el suministro completo.

El Sedes de Oruro realiza gestiones urgentes junto con la Primera Autoridad Departamental y el Ministerio de Defensa para habilitar corredores humanitarios y puentes aéreos que permitan el traslado seguro de pacientes críticos y la entrega de insumos vitales.

“Hacemos un llamado a quienes están bloqueando las carreteras para que permitan el paso de servicios de emergencia, oxígeno y ambulancias. La salud es un derecho humano que debe respetarse en todo momento”, concluyó Quilo.

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