Oruro: Pacientes oncológicos en peligro por bloqueos en carreteras

El director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro, Dr. Marcelo Quilo, informó sobre la crítica situación sanitaria que enfrenta el departamento debido a los 33 días de bloqueos en carreteras que impiden el traslado de pacientes y el suministro de insumos esenciales.

Quilo explicó que varios pacientes oncológicos con tratamientos urgentes, programados para quimioterapia y radioterapia en La Paz, no han podido ser trasladados desde Oruro, lo que ha ocasionado fallecimientos y pone en riesgo la vida de otros pacientes.

“Tenemos pacientes delicados que necesitan ser referidos a la ciudad de El Alto. Hemos gestionado con el Ministerio de Salud para que puedan trasladarse por vía aérea, pero dependemos de la confirmación de las autoridades”, señaló Quilo.

Bloqueo a ambulancias

El director también denunció que ambulancias, cisternas de oxígeno y suministros médicos han sido impedidos de ingresar o salir de la ciudad, incluso siendo atacados por bloqueadores en puntos como la autopista La Paz–El Alto.

“Hemos visto cómo las ambulancias son apedreadas y obligadas a retroceder. Esta irracionalidad afecta directamente la atención de pacientes críticos”, agregó Quilo.

Escasez de medicamentos

Quilo informó además que la distribución de medicamentos y alimentos en hospitales se ha visto afectada, con limitaciones incluso en la alimentación del personal sanitario, priorizando a los pacientes, pero sin poder garantizar el suministro completo.

El Sedes de Oruro realiza gestiones urgentes junto con la Primera Autoridad Departamental y el Ministerio de Defensa para habilitar corredores humanitarios y puentes aéreos que permitan el traslado seguro de pacientes críticos y la entrega de insumos vitales.

“Hacemos un llamado a quienes están bloqueando las carreteras para que permitan el paso de servicios de emergencia, oxígeno y ambulancias. La salud es un derecho humano que debe respetarse en todo momento”, concluyó Quilo.

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