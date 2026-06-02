“No pude aguantar”: el relato de la madre que dio a luz en la puerta de un hospital

Severina Condori Mamani dio a luz en la puerta de la Caja Nacional de Salud (CNS), en Santa Cruz, luego de que el trabajo de parto se adelantara cuando llegaba al centro médico la mañana de este lunes.

El primer auxilio fue brindado por el portero del hospital, quien sostuvo al recién nacido con una manta hasta que el personal de salud acudió al lugar para trasladar a ambos hasta el interior.

“A su ingreso la atendimos como corresponde. Actualmente ella se encuentra con buena recuperación en sus 12 horas postparto. El recién nacido es de sexo masculino y pesa 2.500 gramos”, informó el médico de turno.

Por su parte, el director del Materno Infantil de la CNS, Juan Marcos Tordoya, explicó que se trató de una situación inesperada que fue atendida oportunamente por el equipo médico.

“La paciente venía a solicitar la atención correspondiente, pero por ciertas circunstancias el parto se dio en la calle. Gracias a la atención oportuna del equipo médico de turno fue atendida inmediatamente tanto el recién nacido como la señora”, señaló.

El pequeño Nilton Diego es el cuarto hijo de Severina. Sus hermanos tienen 16, 15 y 13 años.

Desde la cama del hospital y todavía emocionada por lo sucedido, la madre recordó los momentos de angustia que vivió antes del nacimiento.

“Venía en el auto de mi esposo, pero no sabía dónde estacionarse. El dolor era muy fuerte hasta que no pude aguantar”, contó, agregando que llegaba desde la zona de Las Piedades.

Pese a las circunstancias inesperadas del parto, madre e hijo se recuperan favorablemente y permanecen bajo observación médica.

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