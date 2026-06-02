Gremiales destacan ley de alivio tributario y aseguran que dará un respiro al sector

Los gremiales respaldaron la promulgación de la Ley de Alivio Tributario y afirmaron que la medida permitirá que miles de comerciantes regularicen sus deudas con el fisco, accedan nuevamente a créditos y continúen desarrollando sus actividades económicas sin la presión de procesos de cobro y sanciones.

Edgar Álvarez, dirigente gremial, señaló que durante años el sector cuestionó las elevadas multas y las condiciones impuestas por la administración tributaria, situación que llevó a muchos comerciantes a mantenerse al margen por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones acumuladas.

“El Impuesto Nacional siempre ha venido a ser bien draconiano con el sector gremial. Lo hemos venido reclamando en distintas movilizaciones; tenían que parar las multas millonarias, modificarse el Código Tributario y realizar diferentes adecuaciones para nosotros los comerciantes”, manifestó.

Álvarez indicó que numerosos gremiales se vieron afectados por deudas que, según afirmó, llegaron a superar ampliamente las ganancias obtenidas en sus actividades comerciales, dificultando cualquier posibilidad de regularización.

El dirigente destacó que la nueva normativa permitirá a los comerciantes ponerse al día con sus obligaciones tributarias y recuperar acceso al sistema financiero, lo que considera fundamental para reactivar sus negocios.

“Esta ley que se ha promulgado de alivio tributario va a darle un respiro a la población, un respiro al comerciante para que muchos de ellos puedan volver a ser sujetos a créditos. Puedan pagar de una vez las deudas que hayan adquirido para poder volver a salir y tener esa vida que tenían anteriormente”, afirmó.

Asimismo, remarcó que la medida brindará mayor tranquilidad a quienes enfrentaban procesos de cobro por parte del Estado.

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