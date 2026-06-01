Estos son los cinco pilares de la Ley de Alivio Tributario: condonación y reducción de presión fiscal

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó los principales alcances de la nueva Ley de Alivio Tributario, durante el acto de presentación de la norma, destacando que la medida busca marcar el inicio de una nueva relación entre el Estado y los contribuyentes.

Según la autoridad, la ley contempla cinco puntos fundamentales, orientados a reducir la carga tributaria, eliminar deudas antiguas, facilitar la regularización de obligaciones fiscales y promover una formalidad más accesible para pequeños contribuyentes, comerciantes, emprendedores y empresas.

Uno de los pilares centrales es la condonación de deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que sean menores a Bs 10 millones.

Espinoza explicó que esta condonación alcanza a multas, intereses, mantenimiento de valor y medidas coactivas, lo que permitirá aliviar una carga que, según dijo, se volvió imposible de sostener para miles de contribuyentes.

El ministro remarcó que el 99% de los beneficiarios de esta medida serán pequeños contribuyentes, muchos de los cuales terminaron empujados hacia la informalidad debido al peso de sus deudas tributarias.

“Se ha vuelto una carga que era imposible de llevar adelante y que sobre todo los ha empujado hacia la informalidad, y esto obviamente no puede seguir así”, sostuvo Espinoza.

El segundo punto de la norma es la regularización de deudas tributarias generadas desde el 1 de enero de 2018 hasta 2025, exceptuando la gestión 2020, que también será condonada.

En estos casos, los contribuyentes podrán pagar sus deudas eliminando multas e intereses. Además, si el pago se realiza al contado, se eliminará el 50% del mantenimiento de valor, con el objetivo de que los recursos puedan destinarse a la reactivación económica.

La tercera medida establece la reducción del plazo de la prescripción tributaria. Espinoza señaló que, hasta ahora, Impuestos y Aduana podían fiscalizar hasta ocho años atrás, e incluso extender ese periodo a diez años mediante recursos legales.

Con la nueva ley, la prescripción tributaria será de cuatro años, mientras que los procesos y sanciones tendrán un plazo de dos años.

El ministro cuestionó que existan procesos tributarios extremadamente antiguos, algunos iniciados incluso en 1986, lo que genera costos administrativos y legales para el Estado, además de incertidumbre para los contribuyentes.

“No podemos seguir con procesos que duren 10, 20 o 30 años. Al día de hoy tenemos procesos tributarios que vienen de 1986”, señaló.

Otro de los puntos destacados es la clarificación del IVA. Espinoza explicó que, aunque oficialmente en Bolivia el IVA es del 13%, en la práctica la tasa efectiva llegaba al 14,94%, generando costos adicionales, errores y falta de transparencia.

Con la nueva ley, el Gobierno apunta a que el IVA sea efectivamente del 13%, medida que entrará en vigencia 30 días después de la promulgación de la norma.

Según el ministro, este cambio beneficiará no solo a los contribuyentes, sino también a los consumidores, ya que permitirá conocer con mayor claridad cuánto se paga realmente y podría facilitar la reducción de algunos precios en empresas formales.

El quinto punto de la ley está relacionado con la eliminación de las promociones empresariales del ámbito de aplicación de la Ley de Juegos. Espinoza señaló que la Autoridad de Fiscalización del Juego, conocida como la AJ, se convirtió en un ente de presión para pequeños y medianos negocios que realizaban promociones para mejorar sus ventas.

Con esta modificación, los negocios podrán realizar promociones empresariales sin enfrentar sanciones o multas por trámites y permisos que, según la autoridad, no correspondían en ese contexto.

Espinoza afirmó que esta ley busca equilibrar la relación entre el Estado y el contribuyente, hacer más transparente el sistema tributario y reducir los costos de ser formal.

“El objetivo es hacer la formalidad más barata, que los beneficios de ser formal sean siempre mayores a la informalidad”, señaló.

El ministro destacó también el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa en la construcción de la norma y aseguró que esta medida beneficiará a una gran cantidad de ciudadanos que durante años enfrentaron deudas, procesos y presión tributaria.

Con la Ley de Alivio Tributario, el Gobierno busca abrir una nueva etapa de relación más horizontal, transparente y productiva entre el Estado y los contribuyentes, en un contexto económico en el que distintos sectores piden medidas de alivio y reactivación.

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