¿Va a comprar o vender dólares? así están las cotizaciones del paralelo y el referencial

Este 1 de junio, el dólar paralelo volvió a mantenerse cerca de los Bs 10 en Bolivia, consolidando una tendencia de cotizaciones elevadas que refleja la persistente presión en el mercado cambiario por la escasez de divisas y la alta demanda existente.

De acuerdo con plataformas especializadas que monitorean diariamente el comportamiento de la moneda estadounidense, durante la jornada de este domingo se registraron leves variaciones en las cotizaciones, aunque sin señales de una reducción significativa respecto a los días anteriores.

En el mercado paralelo, el dólar alcanzó una cotización de Bs 9,965 para la compra y Bs 9,96 para la venta, manteniéndose dentro de un rango cercano a los Bs 10. Durante las primeras horas de la mañana, la divisa había llegado a cotizarse en Bs 9,94 para la compra y Bs 9,91 para la venta, evidenciando ajustes mínimos conforme avanzó la jornada.

Por su parte, el denominado dólar “blue” también presentó ligeros movimientos y se ubicó en Bs 10,01 para la compra y Bs 9,99 para la venta, manteniéndose igualmente dentro de niveles elevados.

En contraste, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia (BCB) permaneció estable. La entidad reportó una cotización de Bs 9,87 para la compra y Bs 10,08 para la venta, valores que sirven principalmente como referencia para determinadas operaciones internacionales.

Las cotizaciones reflejan un mercado cambiario que continúa ajustándose en un contexto marcado por la escasez de dólares y la sostenida demanda de ciudadanos, comerciantes y sectores productivos que requieren moneda extranjera para importaciones, pagos al exterior y otras transacciones.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,965

Venta: Bs 9,96

Dólar blue

Compra: Bs 10,01

Venta: Bs 9,99

Tipo de cambio referencial del BCB

Compra: Bs 9,87

Venta: Bs 10,08

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