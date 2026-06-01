¡Está de vuelta! Héctor Garibay regresa al podio con un tercer lugar en Ecuador

El maratonista boliviano Héctor Garibay volvió a demostrar su calidad en el escenario internacional. Este fin de semana, el atleta nacional obtuvo el tercer lugar en la media maratón de Quito, Ecuador, marcando así su regreso a las competencias tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de las pistas durante varios meses.

Garibay completó los 21 kilómetros en una exigente prueba disputada en la capital ecuatoriana, terminando por detrás del peruano René Champi y del keniano Joseph Kitpum. El resultado le permitió volver a subir a un podio internacional y confirmar que continúa siendo uno de los principales referentes del atletismo boliviano.

Tras la competencia, el corredor compartió un extenso mensaje en sus redes sociales, donde expresó su satisfacción por regresar a la actividad competitiva y representar nuevamente al país.

"Hoy, 31 de mayo, mi primera competencia del año. Vuelvo a competir en un escenario internacional y una vez más pude subir al podio internacional por mi país", escribió.

Sin embargo, el atleta también aprovechó la ocasión para denunciar las dificultades que enfrentan los deportistas bolivianos. Garibay aseguró que debe realizar grandes sacrificios para mantenerse en la élite y lamentó la falta de apoyo de las autoridades deportivas.

"Dar resultados de élite con recursos de supervivencia es la mayor injusticia del deporte", afirmó en una de las partes más contundentes de su publicación.

El fondista señaló que detrás de cada medalla existen esfuerzos económicos y personales que muchas veces pasan desapercibidos. A pesar de las dificultades, reafirmó su compromiso de seguir compitiendo al más alto nivel y representando a Bolivia en cada escenario internacional.

"Sin apoyo, pero con el alma entera para dejar a mi país en lo más alto", concluyó Garibay, quien volvió a regalar una alegría al deporte boliviano con un nuevo podio internacional.

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