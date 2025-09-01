TEMAS DE HOY:
Deportes

Garibay entre los africanos: corrió de igual a igual en la Maratón de México

El fondista boliviano mostró su fuerza y experiencia durante los primeros kilómetros de la competencia, demostrando por qué fue campeón en 2023. 

Martin Suarez Vargas

01/09/2025 13:46

Héctor Garibay en la segunda ubicación, en la maratón de México. Foto: Internet.
México.

Héctor Garibay, conocido como el Puma Andino, volvió a destacar en la Maratón de México celebrada el pasado domingo. Durante los primeros kilómetros, el boliviano se colocó entre los punteros del pelotón, prácticamente en la segunda posición, mostrando su fortaleza y experiencia en competencias de alto nivel.

En las imágenes que mostró la transmisión, se pudo observar a Garibay corriendo con pasos firmes y decididos, mientras los demás atletas que encabezaban la prueba lo hacían a gran velocidad. Su desempeño durante esta etapa inicial recordó la lucha de David contra Goliat, pero con la ventaja de que Garibay ya conoce la ruta tras haber sido ganador de la Maratón de México en 2023.

Este registro evidencia la capacidad del fondista boliviano para mantenerse competitivo incluso frente a un pelotón de corredores de élite, reafirmando su estatus como uno de los referentes del atletismo en la región.

