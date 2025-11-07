Piden detención preventiva: fijan audiencia para el alcalde Jhonny Fernández por el caso Mutualista

Fijaron para el próximo 25 de noviembre a las 10:30 de la mañana la audiencia cautelar del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, dentro del denominado caso Mutualista, en el que se lo investiga por el presunto delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó la fecha y adelantó que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de la autoridad municipal por un periodo de 90 días, al considerar que existen riesgos procesales.

“Se ha señalado día, hora y fecha de audiencia para el 25 de noviembre a las 10:30, en la cual se tendrá que resolver y definir la situación jurídica del alcalde de Santa Cruz con relación a la imputación formal que pesa en su contra por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”, informó Zeballos.

El fiscal explicó que el proceso surge del caso Mutualista, relacionado con una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Según Zeballos, en la investigación se recolectaron distintos elementos, incluyendo declaraciones de concejales municipales y otros testigos que habrían participado o tenido conocimiento del cumplimiento —o incumplimiento— de la mencionada sentencia constitucional.

“Luego de verificar que existen elementos de convicción y ante los riesgos latentes de obstaculización, el Ministerio Público está requiriendo ante la autoridad judicial que se imponga la medida excepcional de detención preventiva por 90 días”, concluyó el fiscal departamental.

