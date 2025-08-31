TEMAS DE HOY:
Héctor Garibay se prepara para correr este domingo en la Maratón de México

El fondista boliviano buscará este domingo repetir la histórica victoria que logró en 2023 y consolidarse como uno de los grandes del atletismo.

Martin Suarez Vargas

30/08/2025 22:02

México.

Después de brillar en 2023 al convertirse en el primer boliviano en ganar la Maratón de México, Héctor Garibay se prepara para regresar a la ciudad azteca y enfrentar nuevamente los 42 kilómetros de la competencia. El orureño, que el año pasado no participó debido a su compromiso con los Juegos Olímpicos de París, llega motivado para recuperar el título y desafiar su propio récord.

El recorrido de la carrera atravesará algunos de los puntos más icónicos de Ciudad de México, desde la majestuosa Ciudad Universitaria hasta el emblemático Ángel de la Independencia y el bullicioso Centro Histórico. Además, los corredores deberán superar dos subidas exigentes que pondrán a prueba su resistencia y estrategia.

Junto a Garibay, varios atletas de élite internacional, incluidos corredores de Kenia, buscarán quedarse con la victoria. Los premios económicos, que van desde 10.000 hasta 50.000 dólares, representan un incentivo adicional para los competidores. Bolivia estará atenta a la actuación de su representante, con la esperanza de que vuelva a escribir otra página histórica en el atletismo nacional.

