Operativo de seguridad: Policía restringirá accesos al centro paceño por la posesión presidencial

La Policía Boliviana cerrará desde la medianoche de este viernes los accesos a la Plaza Murillo, como parte del operativo de seguridad previsto para el acto de transmisión de mando presidencial, que se llevará a cabo este sábado en la sede de Gobierno.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Andrés Paz, informó que se implementarán tres anillos de seguridad alrededor del lugar, a los cuales solo podrán ingresar personas acreditadas por la Cancillería.

“Desde las cero horas del día sábado, ninguna persona que no esté autorizada o acreditada por la Cancillería podrá ingresar a los anillos de seguridad ni dejar estacionados sus vehículos. Pedimos a la ciudadanía respetar las restricciones y coadyuvar con el personal policial”, explicó la autoridad.

De acuerdo con el coronel Paz, el Comando Departamental de la Policía desplegará más de 4.000 efectivos en distintos puntos de la ciudad de La Paz para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada. Los uniformados estarán distribuidos en sectores estratégicos, de acuerdo con sus áreas de responsabilidad.

El operativo contempla medidas especiales en el perímetro de la Plaza Murillo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Palacio de Gobierno, donde se desarrollarán los actos protocolares.

“Una vez concluido el acto de posesión en el Legislativo y el traslado del nuevo mandatario, Rodrigo Paz, al Palacio de Gobierno, se habilitará el ingreso del público en general para escuchar las palabras del presidente en la Plaza Murillo”, añadió la autoridad policial.

(Con información de ABI)

Mira la programación en Red Uno Play