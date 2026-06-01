Ciudadanos ya no presentarán fotocopias de carnet para trámites

A partir de este lunes 1 de junio, las entidades públicas del nivel central del Estado ya no podrán exigir a los ciudadanos la presentación de fotocopias de la cédula de identidad ni certificados de nacimiento para la realización de trámites administrativos, como parte del proceso de simplificación y modernización impulsado por el Gobierno.

El director de Modernización del Estado, Jorge Rubín de Celis, informó que las 101 entidades descentralizadas y desconcentradas del Gobierno ya fueron notificadas sobre esta disposición, que entra en vigencia de manera inmediata.

Entre las instituciones alcanzadas por la medida se encuentran el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana Nacional, la Dirección General de Migración, las cajas de salud y el Ministerio de Educación, entre otras reparticiones estatales.

“Este es un primer paso muy significativo. Estamos iniciando la simplificación de trámites en todo el país y eso lo celebramos con mucha expectativa. Vamos a generar un Estado fácil y accesible para que la relación con la ciudadanía sea cordial y se solicite únicamente lo estrictamente necesario”, afirmó Rubín.

La autoridad explicó que el objetivo es eliminar requisitos que el propio Estado ya posee en sus bases de datos, evitando gastos innecesarios, largas filas y demoras para los usuarios.

Asimismo, recordó que cualquier institución pública que continúe exigiendo estos documentos podrá ser denunciada por la ciudadanía a través de la plataforma “Reporta tu Tranca”, habilitada dentro del portal Tranca Cero.

La iniciativa forma parte de las medidas establecidas en el Decreto Supremo 5595, promulgado en marzo por el presidente Rodrigo Paz, cuyo objetivo es avanzar en la desburocratización de la administración pública y facilitar el acceso de la población a los servicios estatales.

Según el Gobierno, esta medida constituye el primer paso de un proceso más amplio de modernización orientado a reducir trámites repetitivos y mejorar la atención a la ciudadanía en todo el país.

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