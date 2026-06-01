Tribunal de Justicia modifica horario de atención en Cochabamba por temporada de invierno

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba informó que desde este lunes 1 de junio entrará en vigencia el horario de invierno en todas sus dependencias, tanto en capital como en provincias, medida que se extenderá hasta el 14 de agosto de 2026.

De acuerdo con la Circular N° 06/2026, emitida por la Sala Plena del TDJ en coordinación con la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa y Financiera, la atención al público se realizará de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 16:30.

La disposición, de carácter temporal, fue asumida en reunión ordinaria del 27 de mayo de 2026 y establece su cumplimiento obligatorio para vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional del distrito judicial de Cochabamba.

El documento señala que las audiencias programadas con anterioridad a la emisión de la circular se desarrollarán con normalidad, sin suspensión, pese al ajuste en el horario de atención.

Asimismo, se informó que a partir del 17 de agosto de 2026 se retornará al horario habitual de funcionamiento, de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes.

La Sala Plena instruyó además la comunicación de la medida a las unidades correspondientes y al público litigante, a fin de garantizar su cumplimiento en todas las oficinas del sistema judicial del departamento.

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