Ejecutivo confirma diálogo con sectores movilizados de San Julián tras 19 días de bloqueo

Representantes del Gobierno nacional y de la Gobernación de Santa Cruz sostendrán este lunes una reunión con dirigentes de los sectores que mantienen bloqueado el municipio de San Julián desde hace 19 días, en un nuevo intento por alcanzar acuerdos que permitan restablecer la circulación en esta ruta estratégica del departamento.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, confirmó la participación de varias autoridades del Ejecutivo y del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, en el encuentro programado para las 19:00.

“Se han generado muchos espacios para llegar a consensos, principalmente con un núcleo que radicalmente se negaba al diálogo, pero otros sectores mediaron para que se dé este espacio y se aguarda el levantamiento del bloqueo”, manifestó la autoridad.

Justiniano señaló que el Gobierno ha mantenido contactos previos con representantes de los sectores movilizados y destacó que varias de las demandas planteadas por organizaciones de San Julián ya fueron abordadas durante una reunión realizada la pasada semana en la Casa de Gobierno en Santa Cruz.

“Dentro de todas las necesidades legítimas que tiene San Julián y que han sido conversadas se ha visto que la factibilidad es dada por parte del Gobierno y de la Gobernación, principalmente sobre una carretera que demandan, pero era competencia departamental, que ahora con voluntad compartida se ha visto la viabilidad para que beneficie a pequeños y grandes productores”, agregó.

El bloqueo en San Julián forma parte de las movilizaciones que se registran en diferentes puntos del país y que este lunes cumplen un mes, generando dificultades para el transporte de pasajeros, carga y productos destinados al mercado interno y a la exportación.

Las autoridades esperan que la reunión permita acercar posiciones y alcanzar acuerdos que deriven en el levantamiento de la medida de presión.

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