Bloqueos en San Julián frenan la siembra de la temporada

El productor soyero Eliezer Arellano manifestó su preocupación por los efectos de los bloqueos prolongados sobre la actividad agrícola en la zona productora este y norte del país. Según explicó, la falta de combustible, especialmente diésel, está frenando la siembra de sorgo y soya, y poniendo en riesgo la producción de la región.

“Sinceramente, estamos preocupados. Las cisternas no pueden ingresar con carburante y diésel, y eso está frenando la siembra. Necesitamos sembrar y los bloqueos solo buscan desestabilizar”, señaló Arellano.

Impacto en la producción y exportación

Arellano advirtió que la situación afecta gravemente la producción anual, ya que la zona norte puede producir hasta tres veces al año, pero la escasez de combustible y los bloqueos limitan el trabajo de los agricultores.

“Nuestra soya está atacada, queriendo exportar, y los bloqueos nos perjudican. Los daños se cuantifican en millones de bolivianos”, explicó el productor.

Eliezer Arellano también hizo un llamado al Gobierno para intervenir con mano dura y garantizar la normalización del suministro de combustible, advirtiendo que de no resolverse la situación, la zona este no resistirá la sequía próxima, lo que agravaría aún más la crisis agrícola.

“La situación en nuestro país es grave, peor aún con la sequía que se aproxima. Necesitamos soluciones inmediatas para no perder la producción y asegurar la biotecnología agrícola”, concluyó Arellano.

Los productores esperan que las autoridades nacionales y locales tomen medidas urgentes para garantizar la siembra y proteger la economía agrícola, evitando que las pérdidas.

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