San Julián: Se suspende reunión de diálogo por ausencia de interculturales y autoridades

En el municipio de Cuatro Cañadas y en las instalaciones de EMAPA, estaba previsto un diálogo entre el Gobierno y los movilizados, sin embargo, hasta la mañana de este domingo no se presentaron las autoridades nacionales ante la inasistencia de los Interculturales que mantienen los bloqueos. Solo asistieron representantes locales y delegados de federaciones, incluyendo la Federación de Berlín, quienes llegaron para presentar sus pliegos petitorios.

“Vinimos con la intención de abrir un diálogo con el Gobierno central, pero lamentablemente no se pudo concretar la reunión debido a la ausencia de los ministros”, indicó un dirigente local desde el lugar.

Planteamientos de los movilizados

Los dirigentes señalaron que la reunión tenía como objetivo abordar problemas de combustible, inundaciones y salud, entre otros asuntos que afectan directamente a la población del municipio. A pesar de la ausencia de autoridades nacionales, los movilizados mantienen la predisposición al diálogo, aunque advierten que las medidas de presión podrían continuar mientras no haya respuestas concretas.

Mantendrán bloqueos

Los sectores movilizados reafirmaron que mantendrán los bloqueos de caminos en la defensa de sus demandas, y esperan que el Gobierno asigne representantes para atender los planteamientos para evitar que los conflictos se prolonguen.

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