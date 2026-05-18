Santa Cruz será sede de sesión extraordinaria del Parlamento Andino

Del 20 al 22 de mayo, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra será sede del Parlamento Andino, donde parlamentarios de cinco países se reunirán en una sesión extraordinaria para analizar temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos. Así lo confirmó Mario Herrera, diputado supraestatal.

“Parlamentarios de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia vamos a debatir diferentes temas que hemos trabajado, como la lucha contra el narcotráfico y otros más”, indicó Herrera.

El legislador agregó que una de las propuestas que será debatida durante este encuentro será la actualización de una normativa relacionada con la lucha contra los ilícitos y la salud mental.

Además, señaló que el evento representa una oportunidad para que parlamentarios de otros países conozcan los cambios y el crecimiento que se registran en el país y en el departamento cruceño.

“Hay parlamentarios que no conocen Santa Cruz y queremos compartir con todos ellos”, destacó.

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