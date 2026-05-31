Gobierno convoca nuevamente al diálogo con movilizados de San Julián

El Gobierno nacional convocó nuevamente a los sectores movilizados en San Julián a una mesa de diálogo, programada para este lunes a las 19:00 en las instalaciones de Emapa en Cuatro Cañadas.

“Solicitamos la participación de las autoridades municipales y de los sectores movilizados” señala un fragmento de la carta enviada por el gobierno

La reunión originalmente estaba prevista para el sábado, pero no se realizó debido a la ausencia de autoridades y movilizados. Solo acudió el alcalde de Cuatro Cañadas, Johan Bergen Friesen, quien tras esperar más de una hora se retiró para cumplir con su agenda local.

18 días de bloqueo

El bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni se mantiene por 18 días consecutivos, afectando el tránsito y la circulación de productos y personas. Las autoridades reiteran la importancia de que se concrete la mesa de diálogo para buscar soluciones y atender las demandas de los movilizados.

Se espera que el encuentro del lunes marque un avance en la negociación y determine las medidas que permitirán normalizar la circulación en la zona y atender los planteamientos de los sectores movilizados.

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