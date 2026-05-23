Décimo día de bloqueo en San Julián mantiene cerrada la vía entre Santa Cruz y Beni

El municipio de San Julián cumple este sábado diez días de bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz de la Sierra con la Chiquitania y Trinidad, capital del Beni. La medida de presión es impulsada por un sector de los interculturales, que ratificó que la movilización se mantiene de manera indefinida.

Durante la jornada del viernes, los manifestantes determinaron un cuarto intermedio de tres horas; sin embargo, posteriormente retomaron el corte de ruta. Según indicaron los movilizados, las protestas continuarán mientras no exista una respuesta concreta del Gobierno a sus demandas.

Ayer también se desarrolló una reunión entre representantes del sector movilizado y técnicos del Gobierno nacional, quienes llegaron a la zona para recoger los planteamientos de los protestantes. Hasta el momento no se informó sobre acuerdos, aunque se espera que en las próximas horas alguna autoridad nacional pueda trasladarse hasta San Julián para intentar destrabar el conflicto.

Entretanto, la carretera continúa cerrada, afectando el tránsito de vehículos de transporte público, carga pesada y particulares. Conductores y pasajeros denunciaron perjuicios económicos y largas esperas debido a la interrupción del paso.

Los sectores movilizados exigen además la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, en medio de un escenario de creciente tensión política y social.

Por otra parte, representantes del Comité pro Santa Cruz acudieron el viernes al Comando Departamental de Policía para presentar una carta solicitando el desbloqueo de la ruta. Durante la denominada “marcha por la democracia”, impulsada por los cívicos, dirigentes dieron un ultimátum a los bloqueadores y advirtieron que, de no levantarse la medida, el lunes delegaciones provinciales acudirán a San Julián para intentar liberar la vía.

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