Dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta fueron arrestados por efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) 5 tras ser encontrados en posesión de presuntas sustancias controladas y dinero falso de Alasitas, durante un operativo realizado en el barrio Lucerito de la Villa Primero de Mayo.

El comandante de la EPI 5, William Benavides, informó que la intervención se realizó en el marco del Plan Halcón, estrategia impulsada por el comando departamental para reforzar los patrullajes nocturnos y prevenir hechos delictivos.

Según el reporte policial, los uniformados observaron de manera sospechosa a un motociclista y su acompañante estacionados en la plaza del barrio Lucerito. Tras interceptarlos y realizar una requisa, encontraron en bolsos tipo cangurera varios envoltorios tipo ziploc con una sustancia rosada, presuntamente droga conocida como Tusi.

“Se encontraron envoltorios con una sustancia rosada, aparentemente Tusi, motivo por el cual se procedió a su arresto y serán trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, explicó Benavides.

Durante la revisión también se halló dinero falso utilizado comúnmente en la feria de Alasitas. La autoridad policial señaló que vecinos del sector denunciaron reiteradamente la presencia de motociclistas que presuntamente acudían a las plazas para comercializar droga entre adolescentes y menores de edad.

Los dos sujetos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), donde se continuará con las investigaciones y se definirá su situación legal conforme al procedimiento.

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