La Policía realizó un nuevo operativo en la zona de Villa Primero de Mayo, donde cuatro personas fueron aprehendidas luego de ser sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en una plazuela del sector.

Según el informe preliminar, al momento de ser trasladados a dependencias de la EPI-5, los uniformados encontraron sustancias controladas en poder de los arrestados, por lo que el caso quedó en investigación.

Este es el segundo operativo ejecutado recientemente en la zona. En una intervención anterior, cinco personas fueron detenidas en circunstancias similares, entre ellas menores de edad e incluso exreclusos, lo que ha generado preocupación entre vecinos por la reiteración de estos hechos en el sector.

Las autoridades anunciaron que continuarán con los controles preventivos y operativos de seguridad para frenar el consumo de alcohol y la presunta actividad vinculada al microtráfico en espacios públicos.

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