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Operativo antidroga en Santa Cruz: secuestran droga enviada como encomienda desde Cochabamba

La Felcn intervino una empresa transportadora ubicada en la avenida Tres Pasos al Frente, donde se secuestraron 18 paquetes de marihuana. La Policía antinarcóticos aprehendió a la presunta dueña de la carga.

Charles Muñoz Flores

03/05/2026 17:21

Aprehenden a mujer tras hallazgo de 18 paquetes de marihuana en empresa de encomiendas. FOTO: Daniel Román, periodista Red Uno.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) intervino este domingo 3 de mayo, una empresa transportadora en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde secuestró 18 paquetes de marihuana que habían sido enviados desde Cochabamba.

El operativo se desarrolló en la zona de la avenida Tres Pasos al Frente, donde efectivos policiales inspeccionaron una encomienda sospechosa. Tras realizar la prueba de campo correspondiente, el resultado dio positivo para marihuana.

Aprehenden a mujer tras hallazgo de 18 paquetes de marihuana en empresa de encomiendas. FOTO: Daniel Román, periodista Red Uno.

Durante la intervención, la Policía antinarcóticos aprehendió a una mujer, identificada como la presunta propietaria de la carga, quien fue trasladada a dependencias policiales para continuar con las investigaciones.

Aprehenden a mujer tras hallazgo de 18 paquetes de marihuana en empresa de encomiendas. FOTO: Daniel Román, periodista Red Uno.

Según el reporte preliminar, la sindicada será sometida a audiencia cautelar por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas y será puesta ante la autoridad jurisdiccional en las próximas horas.

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