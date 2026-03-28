Un ciudadano boliviano fue detenido por efectivos de Carabineros de Chile tras ser sorprendido transportando más de dos kilos de cocaína ocultos en su cuerpo durante un control carretero en el sur del país.

El operativo se llevó a cabo el miércoles 25 de marzo en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de La Unión, cuando funcionarios del Departamento Antidrogas fiscalizaron un bus interurbano que se dirigía hacia Puerto Montt. Durante la inspección, un perro detector de drogas alertó sobre uno de los pasajeros.

El sospechoso fue trasladado a una unidad policial, donde se confirmó que llevaba la sustancia ilícita adherida a su pecho y espalda, debajo de la ropa. En total, los uniformados incautaron cuatro paquetes que sumaban 2 kilos con 217 gramos de cocaína.

Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que el detenido se llama Cristiano Ronaldo, coincidiendo con el nombre del reconocido futbolista portugués Cristiano Ronaldo, lo que llamó la atención durante el procedimiento.

Según información policial, la droga decomisada equivale a 4.424 dosis, con un valor estimado cercano a los 44 millones de pesos chilenos (alrededor de $us 47.520,00). Además, se le incautó dinero en efectivo y un teléfono celular.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Unión, donde la Fiscalía formalizó cargos en su contra. La justicia determinó que permanezca en prisión preventiva por un periodo de tres meses mientras se desarrolla la investigación.

A continuación, el video:

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