¡Atención, rentistas! Desde el 1 de abril cobrarán con aumento y retroactivo incluidos

A partir del próximo 1 de abril comenzará el pago de rentas correspondiente al mes de marzo para los jubilados del sistema de reparto, quienes además recibirán el incremento retroactivo correspondiente a los meses de enero y febrero.

La medida se enmarca en el Decreto Supremo 5561, mediante el cual el Gobierno dispuso un incremento del 18,12% para la gestión 2026, beneficiando a más de 68.000 rentistas y derechohabientes del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) a nivel nacional.

Desde abril, el ajuste será aplicado bajo la modalidad de incremento inversamente proporcional, con montos que oscilan entre Bs 755 y Bs 283 adicionales a la renta mensual. Este mecanismo busca favorecer en mayor proporción a quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema.

El impacto económico de esta disposición representa un desembolso mensual cercano a Bs 48 millones, consolidando el incremento total a la masa de rentas en el porcentaje establecido por la normativa vigente.

Las autoridades recordaron que el incremento tiene carácter retroactivo a enero de este año, por lo que los beneficiarios recibirán el acumulado correspondiente en el pago de abril.

Para realizar el cobro, se recomienda a los beneficiarios acudir a las agencias del Banco Unión S.A. más cercanas en las fechas establecidas.

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