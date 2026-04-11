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Policial

Umopar destruye 37 fábricas de droga y aprehende a cinco personas en operativo

Cinco hombres fueron aprehendidos con droga y armas durante un operativo de Umopar que además destruyó 37 fábricas de cocaína en el trópico.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/04/2026 13:27

Cochabamba, Bolivia

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En el marco del operativo “Tormenta”, efectivos de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar) destruyeron 37 fábricas de elaboración de cocaína en sectores de Tacopaya, en Villa Tunari y zonas aledañas, en Cochabamba, durante una intervención realizada la madrugada de este viernes.

Según el informe policial, en el operativo también fueron aprehendidas cinco personas de sexo masculino que se encontraban en un inmueble en posesión de sustancias controladas, entre ellas pasta base y clorhidrato de cocaína.

Además, los uniformados secuestraron armas de fuego, incluyendo dos pistolas calibre 9 milímetros y escopetas de compresión, así como chalecos de seguridad presuntamente utilizados para resguardar laboratorios clandestinos.

Durante el allanamiento también se incautaron dos vehículos que estaban en poder de los aprehendidos.

Las autoridades indicaron que las cinco personas serán puestas a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de participación dentro de la organización criminal.

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