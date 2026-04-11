Irán y EEUU cierran primera fase de diálogo con señales positivas

Irán y Estados Unidos concluyeron este sábado en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas, con señales de optimismo e intercambio de documentos preliminares, según fuentes diplomáticas.

“La primera fase de las negociaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas. Ambas partes se muestran optimistas”, indicó una fuente iraní bajo condición de anonimato.

Primer contacto directo en años

El encuentro marca el primer contacto presencial entre ambas potencias desde el acuerdo nuclear de 2015 y uno de los de mayor nivel desde la Revolución Islámica de 1979.

Las conversaciones comenzaron a las 16:55 hora local y se extendieron por varias horas, con pausas por oración y una cena de trabajo, tras la cual el diálogo continuó.

Participación y mediación

La reunión se desarrolló bajo mediación de Pakistán y fue confirmada por la Casa Blanca como un encuentro cara a cara.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que por Irán participaron el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el canciller Abás Araqchí.

Posibles nuevas rondas

Medios iraníes señalan que podría haber nuevas reuniones en las próximas horas o el domingo, mientras equipos técnicos revisan detalles pendientes del acuerdo.

El avance se produce en un contexto de tregua temporal y esfuerzos por reducir tensiones en la región.

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