Tragedia en EE.UU.: bebé muere tras ser abandonado junto a sus hermanos durante 12 horas

Un caso estremecedor ha generado conmoción en Estados Unidos. Un bebé de apenas un año murió tras permanecer durante 12 horas sin supervisión junto a sus cinco hermanos en una vivienda de Douglasville, en el estado de Georgia.

Según la investigación, los niños quedaron solos, sin alimentos ni cuidados básicos, en un entorno descrito por las autoridades como insalubre. En medio de la desesperación, habrían llegado a consumir insectos como hormigas y cucarachas para sobrevivir.

Madre detenida y acusada

La madre, Sherry Magby, de 37 años, fue arrestada y enfrenta seis cargos de crueldad infantil en segundo grado. Actualmente permanece detenida sin derecho a fianza.

De acuerdo con el expediente judicial, los menores quedaron bajo la supervisión de la hija mayor, de apenas 10 años.

Condiciones extremas

El informe policial detalla que los niños permanecieron durante horas sin acceso a comida ni condiciones mínimas de vida. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron un ambiente con fuerte olor fétido, evidenciando un grave estado de abandono.

Conmoción y llamado a la acción

El caso generó indignación en la comunidad. Organizaciones locales lamentaron no haber conocido antes la situación para poder intervenir.

Desde el Departamento de Servicios Humanos de Georgia expresaron su pesar por lo ocurrido y confirmaron que colaboran con la investigación.

Antecedentes preocupantes

Documentos judiciales revelan que la mujer ya contaba con antecedentes. En 2023, habría agredido con un arma blanca a otro de sus hijos, en un hecho que derivó en un proceso previo.

Una tragedia que interpela

La muerte del menor no solo expone un caso de negligencia extrema, sino también una realidad más amplia: la vulnerabilidad de niños que quedan fuera del sistema de protección.

Un caso que deja preguntas urgentes… y una vida que no debió perderse.

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