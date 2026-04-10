Impactante foto de la NASA: la Tierra suspendida en el borde de la Luna

La misión Artemis II ha compartido una impactante imagen tomada por su tripulación en la que la Tierra aparece como un delicado creciente sobre el horizonte del lado oculto de la Luna, en una escena que ha sido descrita como casi irreal.

La fotografía fue captada el 6 de abril de 2026, cuando la nave Orion se encontraba en su recorrido alrededor del satélite natural, mostrando un paisaje espacial dominado por la oscuridad profunda del cosmos y el brillo distante de otros cuerpos celestes. En medio de ese escenario, la Tierra se observa suspendida como un fino semicírculo luminoso, generando una imagen de gran impacto visual.

La misión, desarrollada por la NASA, busca avanzar en la exploración lunar tripulada y ha permitido capturar vistas inéditas del planeta desde perspectivas nunca antes vistas por el ser humano.

Junto a la imagen, la astronauta Christina Koch compartió un mensaje reflexivo: “Pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos unos a otros”, destacando el valor simbólico del planeta y la cooperación humana frente a la inmensidad del espacio.

La publicación ha generado gran repercusión por su carga estética y emocional, al mostrar la fragilidad y belleza de la Tierra vista desde la lejanía del espacio profundo.

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