A sus 37 años, Robert Lewandowski continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del Barcelona, aunque con un protagonismo menor respecto a temporadas anteriores. En ese contexto, desde Italia surgió una información que sacudió el mercado europeo: el atacante polaco habría dado señales de querer continuar su carrera en la Serie A una vez finalice su vínculo con el conjunto catalán.

De acuerdo con el medio italiano La Gazzetta dello Sport, los representantes del exgoleador del Bayern Múnich y Borussia Dortmund estarían trabajando para acercarlo al Milan, un club que busca recuperar protagonismo a nivel internacional. Además, la Juventus también aparece como otro de los equipos interesados en contar con sus servicios.

La periodista Alessandra Gozzini señaló que el delantero está en búsqueda de un nuevo desafío importante en su carrera, lo que explicaría su apertura a negociar con clubes del fútbol italiano.

A pesar de que su salario representa un desafío para cualquier institución, el Milan evalúa alternativas para intentar concretar la operación. En la presente temporada, Lewandowski registra 39 partidos disputados, con 17 goles y tres asistencias. En La Liga suma 12 tantos, superando los registros de jugadores como Rafael Leao y Christian Pulisic, figuras ofensivas del equipo italiano.

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