Henry Vaca jugará la Copa Simón Bolívar en la Nueva Santa Cruz

El presidente del club Nueva Santa Cruz y alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, confirmó que Henry Vaca será el refuerzo del equipo para la Copa Simón Bolívar 2026. Sólo faltan detalles para la firma del contrato y la habilitación del futbolista cruceño.

La ausencia de Henry Vaca (ex Oriente Petrolero) en el fútbol profesional durante este primer semestre no pasó desapercibida. El extremo zurdo prefirió apartarse del profesionalismo, estuvo entrenándose con San Juan FC, otro representante de Warnes, y al final se inclinó por Nueva Santa Cruz, que busca el ascenso a la principal categoría.

"Todavía hay detalles que resolver en su documentación para que pueda jugar. Hay que esperar que se aperture el libro de pases", declaró Cronenbold. La próxima ventana de habilitación de futbolistas será del 4 al 31 de julio.

Vaca asistió este sábado por la tarde al estadio Samuel Vaca, donde observó el empate sin goles entre Nueva Santa Cruz y San Juan FC. El futbolista no dio declaraciones.

Con este empate, ambos planteles siguen compartiendo la punta, con siete puntos, en el grupo "A" de la fase regional de la Copa Simón Bolívar, donde comparten zona con Royal Pari y Real Santa Cruz. En la serie "B" se encuentran Los Ángeles FC Cotoca, Virginia USC, Ciudad Nueva Santa Cruz Academia y Esperanza FC. Los dos primeros de cada zona avanzarán al cuadrangular final, del cual saldrán los dos representantes para la fase nacional.

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