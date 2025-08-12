Polémica por Henry Vaca y Centurión tras ser captados en boliche

Recientemente, se viralizaron en redes sociales videos que muestran a los futbolistas de Oriente Petrolero, Henry Vaca y Ricardo Centurión, disfrutando de una salida nocturna en Santa Cruz.

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta en que fueron grabados estos videos, la filtración ha generado gran repercusión entre los seguidores del club.

Este tipo de situaciones suelen llamar la atención debido a la importancia que tiene la disciplina para el rendimiento deportivo, especialmente en una temporada en la que Oriente Petrolero busca consolidarse en el torneo nacional.

Ambos futbolistas se convirtieron en protagonistas de las críticas en redes sociales, donde hinchas del club denunciaron “indisciplina” dentro del equipo. Esta situación se da en un momento complicado para Oriente Petrolero, que actualmente ocupa la décima posición en la tabla, con solo cinco victorias en 17 partidos disputados.

Además, el equipo está en busca de un nuevo director técnico tras la salida de Gualberto Mojica.

Por su parte, Henry Vaca y Ricardo Centurión no se han pronunciado públicamente sobre los videos que circulan en redes sociales.

