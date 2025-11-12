Huey Dunbar llega a Bolivia para reencontrarse con su público y ofrecer tres conciertos inolvidables

Con una sonrisa y el entusiasmo que lo caracteriza, el reconocido cantante Huey Dunbar, exvocalista de DLG y una de las voces más emblemáticas de la salsa romántica, llegó a Santa Cruz la noche del martes para iniciar su esperada gira por Bolivia.

El artista fue recibido por un grupo de fanáticos que lo esperaban en el aeropuerto internacional de Viru Viru para darle la bienvenida y aprovechar la oportunidad de tomarse fotografías con él. Dunbar se mostró agradecido y emocionado por volver al país:

“Quiero agradecer a toda la gente de Bolivia, a los promotores y a su equipo por atendernos. No solamente a mí, sino también a los otros artistas que participamos para ofrecer nuestra música al público. Estoy muy agradecido”, expresó al arribar.

Huey Dunbar se presentará este viernes 14 en Santa Cruz, el sábado 15 en Cochabamba y el domingo 16 en La Paz, en una gira que promete revivir los mejores momentos de su carrera musical.

El intérprete de clásicos como “Yo sí me enamoré”, “Juliana” y “Te amaré” aseguró que, más allá del espectáculo, cada concierto es una oportunidad para reconectarse con su público:

“Cada presentación es otra oportunidad de crear memorias encapsuladas en ese reencuentro con la gente. Es una relación entre el artista y su público, y la aceptación del público es un regalo para mí”, comentó.

Aunque admitió que no tendrá mucho tiempo libre para conocer el país debido a la intensidad de su agenda, el artista recordó con cariño lugares tradicionales de Santa Cruz como la Casa de Cambas. Respecto a su repertorio, Huey adelantó que los conciertos incluirán tanto sus grandes éxitos como material más reciente:

“Es importante ofrecer la historia de varios tiempos de mi carrera. Cantar mis éxitos es un honor, una bendición. También hay proyectos nuevos en camino, pero prefiero mostrarlos con trabajo, no con palabras”, dijo con una sonrisa antes de despedirse para descansar tras su viaje.

Mira la programación en Red Uno Play