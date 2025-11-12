Tragedia en el fútbol femenino: Lauren Turner, de 19 años, no resistió tras ser atropellada

El fútbol estadounidense está de luto. Lauren Turner, jugadora de 19 años del equipo universitario Cal State Fullerton, murió tras haber sido atropellada por un camión de reparto en el sur de California.

El trágico accidente ocurrió el 27 de septiembre, cuando Turner y su compañera Ashlyn Gwynn fueron embestidas mientras transitaban por la vía. Ambas fueron trasladadas de urgencia al hospital; sin embargo, Turner sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que la dejó en coma durante seis semanas.

En las últimas horas, su familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado:

“Esta madrugada, nuestra dulce Lauren falleció en la presencia del Señor. Tenemos el corazón destrozado y nuestra familia ha cambiado para siempre.”

El medio New York Post detalló que el camión de reparto circulaba por el mismo carril al momento del impacto.

Desde Cal State Fullerton, institución donde Turner cursaba estudios y jugaba como mediocampista, lamentaron profundamente su pérdida:

“Lauren era la compañera de equipo más divertida, carismática y cariñosa que se pudiera desear. Siempre celebraba los triunfos de los demás y representaba la verdadera definición de una persona increíble. Su compasión, amabilidad y alegría quedarán en nuestra memoria”, señaló el equipo en redes sociales.

La noticia ha causado gran conmoción en la comunidad universitaria y deportiva de California, que recuerda a Lauren Turner no solo por su talento en el campo, sino también por su energía y calidez humana.

Mira la programación en Red Uno Play