Los bañistas de Auckland, Nueva Zelanda, vivieron una noche mágica al sumergirse en un mar que parecía salido de un sueño: las olas resplandecían con un intenso color azul neón, producto de la bioluminiscencia.

Este fenómeno ocurre cuando organismos microscópicos emiten luz al ser agitados por el movimiento del agua, creando un efecto visual que convierte la costa en un lienzo brillante bajo la oscuridad.

Al norte del país se encuentra Waitomo, una localidad célebre por sus cuevas luminosas, donde la naturaleza ofrece uno de sus espectáculos más hipnóticos. Hace más de 30 millones de años, la actividad volcánica y la formación de roca caliza dieron origen a más de 300 cuevas subterráneas, descubiertas desde 1884.

En su interior habitan los llamados “glowworms” (gusanos luminosos), organismos que emiten una luz azulada que cubre los techos de las cavernas y simula un cielo estrellado. Su resplandor proviene de un proceso químico natural que los hace brillar para atraer presas.

Aunque Waitomo es el sitio más famoso, existen otras cuevas en distintas regiones del país donde también se puede admirar este fenómeno único, que continúa asombrando tanto a locales como a turistas.

