TEMAS DE HOY:
Carlos Spencer Agresión a estudiante

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

El mar brilla en la oscuridad: la bioluminiscencia encanta a turistas en Nueva Zelanda

Un espectáculo natural iluminó las playas de Auckland: las olas brillaron con un tono azul neón gracias a la bioluminiscencia marina, un fenómeno que también deslumbra en las famosas cuevas de Waitomo.

Silvia Sanchez

12/11/2025 16:40

Imagen captura RR.SS.
Nueva Zelanda

Escuchar esta nota

Los bañistas de Auckland, Nueva Zelanda, vivieron una noche mágica al sumergirse en un mar que parecía salido de un sueño: las olas resplandecían con un intenso color azul neón, producto de la bioluminiscencia.

Este fenómeno ocurre cuando organismos microscópicos emiten luz al ser agitados por el movimiento del agua, creando un efecto visual que convierte la costa en un lienzo brillante bajo la oscuridad.

Al norte del país se encuentra Waitomo, una localidad célebre por sus cuevas luminosas, donde la naturaleza ofrece uno de sus espectáculos más hipnóticos. Hace más de 30 millones de años, la actividad volcánica y la formación de roca caliza dieron origen a más de 300 cuevas subterráneas, descubiertas desde 1884.

En su interior habitan los llamados “glowworms” (gusanos luminosos), organismos que emiten una luz azulada que cubre los techos de las cavernas y simula un cielo estrellado. Su resplandor proviene de un proceso químico natural que los hace brillar para atraer presas.

Aunque Waitomo es el sitio más famoso, existen otras cuevas en distintas regiones del país donde también se puede admirar este fenómeno único, que continúa asombrando tanto a locales como a turistas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD