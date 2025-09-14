TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Trópico de Cochabamba

Deportes

Mira el video: Henry Vaca enloqueció a la defensa de Real Oruro, con una jugada espectacular

El mediocampista boliviano deslumbró con una jugada que Salvatierra concluyó en gol y fue clave en el triunfo 3-0 del Albiverde. 

Martin Suarez Vargas

13/09/2025 21:50

Henry Vaca, futbolista de Oriente Petrolero. Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Oriente Petrolero se impuso con autoridad 3-0 a Real Oruro en el estadio Real Santa Cruz, pero uno de los protagonistas destacados fue Henry Vaca, recientemente convocado a la Selección Boliviana para los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

En el segundo gol del encuentro, Vaca recibió un balón que venía desde el aire, lo bajó con precisión y realizó un enganche hacia afuera y luego hacia adentro, dejando a un defensor en el piso dentro de su propia área. Con gran visión de juego, cedió el balón a Kevin Salvatierra, quien definió debajo del arco para poner el 2-0 a favor de Oriente.
IMÁGENES EXCLUSIVAS DE RED UNO:

La actuación del mediocampista no solo levantó a la hinchada, sino que también demostró su capacidad de liderazgo y habilidad en momentos decisivos. Con esta victoria, Oriente Petrolero sumó tres puntos importantes y reafirmó su buen momento en el torneo.

