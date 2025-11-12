Un trágico accidente de tránsito se registró este martes en la carretera Ancoraimes – Achacachi, en el departamento de La Paz, dejando como saldo dos personas fallecidas y un menor de un año herido.

El hecho ocurrió cuando una vagoneta intentó esquivar un camión estacionado por desperfecto mecánico, pero terminó impactando de frente contra otro camión que circulaba en sentido contrario.

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó que el accidente se produjo debido a una mala maniobra durante el intento de sobrepaso.

“Sale de un carril e invade el otro, pero en sentido contrario venía un camión, presumimos que con exceso de velocidad. Ninguno pudo esquivar y se produjo el choque frontal”, explicó Salgueiro.

La pareja que iba a bordo de la vagoneta falleció en el lugar, mientras que su hijo, de aproximadamente un año, fue rescatado con vida y trasladado de emergencia al hospital de Achacachi.

“Los dos padres han fallecido y el menor sobrevivió, aunque presenta fractura de tibia y peroné. Según el informe médico, se encuentra internado y bajo observación”, añadió el jefe policial.

Familiares de las víctimas acudieron al lugar del accidente y firmaron un acta de oposición al levantamiento legal para que los cuerpos les sean entregados y puedan proceder con los actos fúnebres.

