Cámaras de seguridad registraron el instante en que un sujeto sustrajo $us 7.000 y Bs 6.000 del interior de un vehículo estacionado, guardó el dinero y caminó como si nada hubiera pasado.
11/11/2025 22:44
Escuchar esta nota
El hecho ocurrió en marzo de 2025, cuando la propietaria, una comerciante de ropa, llegó a su domicilio y, mientras descargaba mercadería, el ladrón aprovechó un descuido para acercarse al motorizado y sustraer el dinero.
Tras el robo, el delincuente guardó el monto sustraído y se alejó simulando normalidad. La comerciante pidió ayuda a sus vecinos, quienes facilitaron el video que capturó el momento exacto del hecho.
Las imágenes fueron fundamentales para la identificación y posterior captura del autor, quien fue reconocido por la víctima y admitió el robo durante su declaración ante la Fiscalía.
El sujeto también cuenta con antecedentes por otro caso similar y había sido declarado rebelde por la justicia.
