Policial

Cámaras grabaron el robo de $us 7.000 y Bs 6.000 a una comerciante en Oruro: el ladrón fue identificado y capturado

Cámaras de seguridad registraron el instante en que un sujeto sustrajo $us 7.000 y Bs 6.000 del interior de un vehículo estacionado, guardó el dinero y caminó como si nada hubiera pasado.

Jhovana Cahuasa

11/11/2025 22:44

Foto: Red Uno
Oruro

Escuchar esta nota

El hecho ocurrió en marzo de 2025, cuando la propietaria, una comerciante de ropa, llegó a su domicilio y, mientras descargaba mercadería, el ladrón aprovechó un descuido para acercarse al motorizado y sustraer el dinero.

Tras el robo, el delincuente guardó el monto sustraído y se alejó simulando normalidad. La comerciante pidió ayuda a sus vecinos, quienes facilitaron el video que capturó el momento exacto del hecho.

Las imágenes fueron fundamentales para la identificación y posterior captura del autor, quien fue reconocido por la víctima y admitió el robo durante su declaración ante la Fiscalía.

El sujeto también cuenta con antecedentes por otro caso similar y había sido declarado rebelde por la justicia.

 

