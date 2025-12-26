Juan Carlos López busca la alcaldía de Quillacollo como el primer candidato con discapacidad

En un acto calificado como un hito para la inclusión en la política boliviana, Juan Carlos López formalizó su candidatura para la Alcaldía del municipio de Quillacollo. Representando a la agrupación Nueva Generación Patriótica, López se convirtió en la primera persona con discapacidad en postularse a la silla edil de este municipio.

Un mensaje contra la exclusión

Tras llegar para su registro en el TED, el candidato destacó la relevancia de su participación para cambiar la percepción sobre las personas con discapacidad en cargos públicos. López denunció que, históricamente, su sector ha sido relegado a roles secundarios o utilizados como "relleno" en las listas electorales.

"Va a ser algo histórico porque nunca se ha visto a una persona con discapacidad querer acceder a este cargo tan importante. Quiero demostrar a toda la gente que podemos llegar lejos y servir a nuestro municipio", afirmó.

Perfil académico y trayectoria

Más allá de su activismo, López resaltó que su postulación está respaldada por una amplia preparación técnica y académica para asumir la gestión municipal. Entre sus principales credenciales destacan:

Formación profesional: Es abogado politólogo con dos licenciaturas.

Posgrados: Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y cuatro diplomados.

Habilidades y cultura: Habla inglés, es escritor con tres libros publicados y brinda charlas de motivación personal.

Experiencia dirigencial: Se desempeñó anteriormente como dirigente de personas con discapacidad y fue miembro del Comité Cívico de Quillacollo.

Con este paso, la carrera por la alcaldía de Quillacollo suma una propuesta que busca integrar la capacidad profesional con la lucha por la igualdad de oportunidades en la administración pública.

Mira la programación en Red Uno Play